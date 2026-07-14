Porte aperte a Casa Pantrovà e incontro con gli autori in residenza

Attivo dal 2021 nei mesi di luglio e agosto, il programma accoglie per quattro settimane autori e autrici impegnati nello sviluppo di opere cinematografiche. Anche quest’anno il giardino della villa, costruita negli anni Cinquanta dagli scrittori Kurt Kläber e Lisa Tezner, ospiterà un momento di confronto aperto a professionisti, appassionati e curiosi. L’incontro offrirà l’occasione di conoscere i progetti in lavorazione e il percorso creativo sviluppato durante la residenza a Carona, oltre a visitare uno spazio storicamente legato alla creazione artistica.