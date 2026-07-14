Polizia di Lugano: «Bisogna aumentare l'attrattività del Corpo»

Attualmente alcuni agenti possono accedere a posti a condizioni agevolate, in particolare in via Beltramina, ma la disponibilità resta limitata e soggetta a lista d’attesa. In vista del trasferimento al comparto dello stadio, il Municipio ha indicato che sono in corso valutazioni e che sarà disponibile l’Autosilo nord del Polo sportivo e degli eventi, ma l'interpellanza invita a pianificare con anticipo una soluzione strutturata, evitando interventi tardivi. Tra le ipotesi avanzate vi è anche quella di riutilizzare uno stabile esistente, sottoutilizzato o dismesso, da adattare a posteggio o struttura di supporto. Una soluzione che, secondo i promotori, permetterebbe di contenere i costi, evitare nuove costruzioni e valorizzare il patrimonio immobiliare cittadino.