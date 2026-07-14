Polizia di Lugano: «Bisogna aumentare l'attrattività del Corpo»
Quattordici consiglieri comunali hanno presentato un'interpellanza al Municipio. Sotto la lente la messa a disposizione di posteggi, più eventuali giorni supplementari di vacanza.
LUGANO - Le condizioni di lavoro della Polizia di Lugano tornano al centro del dibattito politico. Un’interpellanza firmata da 14 consiglieri comunali* (primo firmatario Christian Tresoldi) invita infatti il Municipio a valutare misure pragmatiche per rafforzare l’attrattività del Corpo.
Il documento riprende il tema delle condizioni accessorie di lavoro, ponendo l’accento in particolare sulla questione dei posteggi e su possibili interventi di valorizzazione del personale.
La sicurezza pubblica, viene sottolineato, rappresenta «uno dei servizi essenziali della Città» e il lavoro degli agenti è oggi «sempre più esposto, complesso e delicato», in un contesto caratterizzato da cambiamenti sociali e crescente pressione sul territorio.
«Dalla risposta municipale alla precedente interrogazione sul tema emerge un quadro considerato nel complesso adeguato, ma segnato da un carico di lavoro in evoluzione, da una crescente complessità delle dinamiche legate alla sicurezza e da una minore attrattività della professione, anche a causa di partenze verso altri Corpi ritenuti più favorevoli», viene osservato.
Tra le misure ritenute più importanti per aumentare l’attrattiva della Polizia comunale in quanto datore di lavoro figura quella dei posteggi. «Pur non essendovi un obbligo giuridico per il datore di lavoro di garantirli, la loro disponibilità rientra nelle scelte organizzative dell’ente pubblico». Il tema è particolarmente rilevante per il personale operativo, che lavora su turni anche notturni e festivi, in fasce orarie in cui il trasporto pubblico non sempre rappresenta un’alternativa praticabile.
In quest’ottica, il posteggio viene definito non solo come un beneficio accessorio, ma come «una condizione pratica e strategica» che incide sull’organizzazione del servizio.
Attualmente alcuni agenti possono accedere a posti a condizioni agevolate, in particolare in via Beltramina, ma la disponibilità resta limitata e soggetta a lista d’attesa. In vista del trasferimento al comparto dello stadio, il Municipio ha indicato che sono in corso valutazioni e che sarà disponibile l’Autosilo nord del Polo sportivo e degli eventi, ma l'interpellanza invita a pianificare con anticipo una soluzione strutturata, evitando interventi tardivi. Tra le ipotesi avanzate vi è anche quella di riutilizzare uno stabile esistente, sottoutilizzato o dismesso, da adattare a posteggio o struttura di supporto. Una soluzione che, secondo i promotori, permetterebbe di contenere i costi, evitare nuove costruzioni e valorizzare il patrimonio immobiliare cittadino.
Accanto al tema dei posteggi, viene affrontata anche la questione più ampia dell’attrattività del lavoro. Se da un lato stipendi e indennità sono regolati a livello cantonale, dall’altro il margine comunale riguarda aspetti organizzativi e condizioni accessorie. Tra le possibilità, si propone di valutare «forme mirate, graduali o sperimentali» di riconoscimento, come eventuali giorni supplementari di vacanza, senza compromettere la capacità operativa.
«L’obiettivo non è creare privilegi, ma dare un segnale di attenzione» concludono i consiglieri comunali, evidenziando come una Polizia motivata contribuisca a una città più ordinata e sicura.
Qui di seguito tutte le domande poste al Municipio:
1. Alla luce della risposta municipale all’interrogazione n. 1574, il Municipio intende approfondire in modo prioritario la questione dei posteggi per il personale operativo della Polizia, in particolare in vista del futuro trasferimento presso il comparto dello stadio?
2. Il Municipio ritiene possibile elaborare una soluzione specifica per il personale impiegato a turni, tenendo conto delle necessità di servizio, degli orari notturni e festivi e della limitata disponibilità di alternative di trasporto in determinate fasce orarie?
3. Il Municipio è disposto a valutare, oltre all’utilizzo dell’Autosilo nord, anche l’individuazione di uno stabile esistente, sottoutilizzato o dismesso, da adattare a posteggio o struttura di supporto per la Polizia, evitando per quanto possibile nuove costruzioni e contenendo i costi?
4. Il Municipio può indicare se esiste già una mappatura degli immobili comunali o partecipati dalla Città che potrebbero essere verificati a questo scopo, anche solo in via esplorativa?
5. In materia di attrattività del Corpo, il Municipio è disposto a valutare misure mirate e sostenibili, non necessariamente salariali, quali eventuali giorni supplementari di vacanza, forme di recupero, miglioramenti organizzativi o altre condizioni accessorie, nel rispetto del quadro normativo e senza compromettere la capacità operativa?
6. Il Municipio intende coinvolgere il Comando, le Risorse umane e le rappresentanze del personale in un momento di confronto specifico sui temi posteggi, benessere organizzativo e attrattività della professione, con l’obiettivo di individuare misure concrete e finanziariamente sostenibili?
* Christian Tresoldi, Paolo Toscanelli, Lorenzo Pianezzi, Carlo Zoppi, Gian Maria Bianchetti, Andrea Sanvido, Omar Wicht, Mauro Gaggini, Michael Nifler, Lukas Bernasconi, Siro Mazzuchelli, Norman Luraschi, Paolo Andreetti, Jean-Jacques Aeschlimann