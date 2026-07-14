Lei che vive nell'ultima casa a sinistra

Intanto, e qui parliamo di vita privata, sabato 18 luglio va in scena la tredicesima edizione dell'Antira Cup a Sant'Antonino. Anche qui si percepisce un animo militante.

«Come detto la mia militanza nasce da lontano. E quindi anche i concetti di anti razzismo, di femminismo e di lotta di classe sono ben presenti nel mio essere. Il concetto dell'Antira Cup l'abbiamo "importato" dalla Svizzera interna e nel 2012 l'abbiamo proposto per la prima volta in Ticino. È un torneo inclusivo contro tutti i tipi di razzismo. Con musica e prezzi popolari. È aperto a chiunque, ci sono anche diverse squadre di migranti. Spesso non sappiamo niente di loro. E al nostro torneo li possiamo conoscere».