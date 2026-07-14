«Bagni in uno stato pietoso, sangue per terra e gente che si drogava»

Un episodio, questo, che ha messo in allarme la donna. «In un contesto del genere, familiare e dove c'è un sacco di gente che si diverte e guarda la nostra nazionale che gioca, è veramente scandaloso. Ma già solo il fatto che ci siano solo quattro bagni pubblici e due Toi Toi per 3’000 persone è fuori luogo».

«Alle 2 i bagni erano inagibili»

E a confermarci dei disagi in questo senso è anche una 35enne del Luganese. «Quando sono arrivata, intorno alle 2, i pochi bagni presenti erano tutti inagibili...a un certo punto non si potevano più utilizzare. E anche in uno dei bar c'è stato un problema con lo scarico. Insomma da un certo momento in poi ho proprio evitato di andare in bagno. Ma con così tanta gente presente non è stato il massimo».