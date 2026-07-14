Il Monte Generoso sarà di nuovo il paradiso dei motociclisti
Il 25 e 26 luglio è in programma la terza edizione del Raduno a stretto contatto con la natura
Il 25 e 26 luglio è in programma la terza edizione del Raduno a stretto contatto con la natura
MENDRISIO - Il Raduno Monte Generoso torna per la sua terza edizione e si prepara ad accogliere appassionati e curiosi nel fine settimana del 25 e 26 luglio 2026. L’evento, organizzato dal Moto Club Generoso, si svolgerà nella cornice della Bellavista, nel territorio di Mendrisio, a 1’200 metri di quota.
Dopo il successo delle prime due edizioni, la manifestazione si conferma come un appuntamento atipico nel panorama dei motoraduni. Non solo moto, ma anche la possibilità di vivere un’esperienza immersiva nella natura: i partecipanti potranno infatti piantare la tenda accanto al proprio mezzo, condividere momenti conviviali e trascorrere la notte in montagna, per poi risvegliarsi con uno dei panorami più suggestivi della Svizzera italiana.
L’area sarà attrezzata con servizi igienici, punto ristoro, buvette e intrattenimento, con l’obiettivo di garantire un fine settimana all’insegna del relax e della socialità. L’evento è aperto a tutti, non solo ai motociclisti: famiglie, curiosi e amanti della montagna potranno partecipare e approfittare delle proposte gastronomiche, dall’aperitivo alla cena fino al brunch domenicale.
Durante il weekend saranno presenti anche diversi stand espositivi. Tra questi, il garage Moto Mix di Manno porterà in mostra modelli di ultima generazione, offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere da vicino le novità del mercato motociclistico.
Il programma prevede per la serata di sabato aperitivo, cena e musica dal vivo con il duo Berci & Tania. Domenica mattina spazio invece al tradizionale brunch panoramico. Non mancheranno le opportunità per esplorare il territorio, con la possibilità di percorrere i sentieri del Monte Generoso o raggiungere la vetta con il trenino.
Anche quest’anno il Raduno Monte Generoso figura nel calendario ufficiale SwissMoto Touring e della Federazione Internazionale di Motociclismo (FIM), consolidando il proprio ruolo tra gli appuntamenti più suggestivi dell’estate motociclistica ticinese.
Le quote di partecipazione sono fissate in 40 franchi per il pacchetto completo (30 franchi per i soci TCS), 25 franchi per aperitivo e cena e 20 franchi per il solo brunch. Le iscrizioni sono aperte sul sito www.motoclubgeneroso.ch. Per informazioni è possibile scrivere a info@motoclubgeneroso.ch.