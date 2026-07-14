Il Monte Generoso sarà di nuovo il paradiso dei motociclisti

L’area sarà attrezzata con servizi igienici, punto ristoro, buvette e intrattenimento, con l’obiettivo di garantire un fine settimana all’insegna del relax e della socialità. L’evento è aperto a tutti, non solo ai motociclisti: famiglie, curiosi e amanti della montagna potranno partecipare e approfittare delle proposte gastronomiche, dall’aperitivo alla cena fino al brunch domenicale.

Durante il weekend saranno presenti anche diversi stand espositivi. Tra questi, il garage Moto Mix di Manno porterà in mostra modelli di ultima generazione, offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere da vicino le novità del mercato motociclistico.