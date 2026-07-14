Da oggi il picco dell'afa. Poi il blocco si spezza?

LUGANO - Caldo e afoso. È in estrema sintesi il copione che ci attende nei prossimi giorni. Dopo l'ennesimo prolungamento dell'allerta canicola — la cui scadenza è prevista (al netto di ulteriori "straordinari") per venerdì sera e che prosegue, quasi ininterrottamente, da quasi un mese a sud delle Alpi —, da questa mattina siamo entrati nella fase più intensa dell'evento che durerà fino alle 20 di giovedì sera. All'orizzonte però si intravede un possibile indebolimento del blocco che ormai da settimane ha trasformato gran parte del nostro Paese (così come il resto dell'Europa) in un forno. Vediamo cosa significa.

