Aiuto-cuoca licenziata in maniera scorretta: «Ennesimo caso che lascia sconcertati»

«Il Tribunale ha stabilito che il licenziamento di una collaboratrice delle mense scolastiche è stato gestito con una procedura errata, obbligando il Cantone a versare oltre settemila franchi di indennità, oltre a interessi e spese», viene sottolineato. «Non è accettabile che l’incapacità gestionale di chi prende decisioni amministrative ricada sistematicamente sulle tasche dei cittadini».

