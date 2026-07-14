Bagno di folla per gli eroi rossocrociati: «Orgogliosi di voi»

Oggi la squadra è rientrata in patria. Atterrata alle 10.15 all’aeroporto di Kloten, è stata accolta da un autentico bagno di folla alla Turbinenplatz di Zurigo. Migliaia e migliaia di tifosi hanno tributato un’accoglienza da eroi ai giocatori rossocrociati, chiamati sul palco uno a uno con indosso una maglietta celebrativa con la scritta "HISTORY". Applausi, cori, striscioni di ringraziamento («Thank You», «History Makers»), un mare di bandiere rossocrociate e perfino una gigantesca "ola" collettiva hanno trasformato la piazza in una vera festa.

Non sono mancati nemmeno cori e cartelloni di sostegno a Breel Embolo, nonostante la sciocchezza costata l’espulsione contro l’Argentina. Tra i più curiosi, quello esibito da un tifoso ticinese: «Caro Breel, sei innocente. Il problema è che il nostro Presidente non è influente», chiaro riferimento al caso Balogun e alla discussa telefonata di Donald Trump a Gianni Infantino. Al momento della presentazione del numero 7, l’intera piazza gli ha dedicato un coro sulle note di The Lion Sleeps Tonight: «I de Nati, de Schwizer Nati, do isch de Breel dihei, oh Embolo, oh Embolo!».