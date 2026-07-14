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MONDIALE 2026
Xhaka & co sono atterrati a Zurigo
Dopo il miglior Mondiale della sua storia, la Nazionale è rientrata: migliaia di tifosi attesi a Turbinen Platz per celebrare Xhaka e compagni.
20 Minuten
Fonte Nati / Flight Radar
Xhaka & co sono atterrati a Zurigo
Dopo il miglior Mondiale della sua storia, la Nazionale è rientrata: migliaia di tifosi attesi a Turbinen Platz per celebrare Xhaka e compagni.
ZURIGO - Le stelle della Nazionale sono tornate a casa. Secondo Flightradar, l’aereo proveniente da Kansas City è atterrato alle 10.15 all’aeroporto di Kloten: la nostra squadra, reduce dal «miglior mondiale di sempre» è così rientrata in Svizzera.
Xhaka & Co sono ora attesi in Turbinen Platz di Zurigo dove alle 12.00 inizierà la presentazione della squadra ai tanti tifosi accorsi.
ℹ Alle Infos zum Nati-Empfang am Dienstag in Zürich— 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) July 12, 2026
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Tutte le info sul ricevimento della Nati, martedì a Zurigo
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