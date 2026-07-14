In apnea con Vera, ecco le date
L'apneista terrà dei corsi di introduzione a questa disciplina sportiva nel mese d'agosto. Previsto anche un corso sulle tecniche di rilassamento ed esercizi di respirazione.
L'apneista terrà dei corsi di introduzione a questa disciplina sportiva nel mese d'agosto. Previsto anche un corso sulle tecniche di rilassamento ed esercizi di respirazione.
BELLINZONA - Imparare l'apnea da una Vera campionessa. Sarà possibile farlo il prossimo mese d'agosto al Bagno pubblico di Bellinzona. A introdurre i concetti di questa disciplina sportiva sarà Vera Giampietro (qui la nostra intervista) in collaborazione con Bellinzona Sport nell'ambito del progetto Belli+ del direttore Andrea Laffranchini. Ma non solo. Perché la sportiva ticinese offrirà una sessione di respirazione e tecniche di rilassamento aperta a tutti.
L'appuntamento per l'introduzione all'apnea - che si svolge in due parti - è per tutti i lunedì e i martedì (dalle 7.45 alle 10.30) del mese d'agosto. Durante il corso sarà possibile scoprire «il mondo dell'apnea in un ambiente sicuro e rilassato». Si potranno inoltre Imparare tecniche di respirazione, di rilassamento e di compensazione delle orecchie, e vivere la prima esperienza in profondità in totale sicurezza (5 metri max).
L'appuntamento con le tecniche di rilassamento ed esercizi di respirazione è invece previsto dalle 18.00 alle 20.00 per tutti i lunedì del mese d'agosto, eccetto l'ultimo. Durante questo appuntamento sarà possibile apprendere tecniche utili alla gestione dello stress e protocolli di respirazione per migliorare la salute fisica e mentale.
Tutte le informazioni sono disponibili qui.