In apnea con Vera, ecco le date

L'appuntamento per l'introduzione all'apnea - che si svolge in due parti - è per tutti i lunedì e i martedì (dalle 7.45 alle 10.30) del mese d'agosto. Durante il corso sarà possibile scoprire «il mondo dell'apnea in un ambiente sicuro e rilassato». Si potranno inoltre Imparare tecniche di respirazione, di rilassamento e di compensazione delle orecchie, e vivere la prima esperienza in profondità in totale sicurezza (5 metri max).