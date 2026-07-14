La Francia celebra il 14 luglio, ma la Spagna vuole rovinarle la festa

C’è anche un’altra curiosità: tutte e quattro le semifinaliste hanno già vinto almeno una Coppa del Mondo. L’Argentina guida con tre successi (1978, 1986 e 2022), seguita dalla Francia con due (1998 e 2018), mentre Spagna (2010) e Inghilterra (1966) inseguono il bis.

Singolare il destino della Francia, che giocherà una partita del Mondiale proprio il 14 luglio, giorno della Festa Nazionale. Non era mai successo: nelle precedenti edizioni vinte dai Bleus, il torneo si era già concluso o doveva ancora assegnare il titolo. Nel 1998 la finale si disputò il 12 luglio, mentre nel 2018 si giocò il 15.