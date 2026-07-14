La Francia celebra il 14 luglio, ma la Spagna vuole rovinarle la festa
Dalla Festa Nazionale francese alla supremazia recente della Roja: tutti i numeri e le curiosità di una sfida che profuma di finale.
|16
|Mike Maignan
|5
|Jules Kounde
|4
|Dayot Upamecano
|17
|William Saliba 30'
|3
|Lucas Digne 72'
|8
|Aurelien Tchouameni
|14
|Adrien Rabiot 46'
|7
|Ousmane Dembele
|11
|Michael Olise 72'
|12
|Bradley Barcola 57'
|10
|Kylian Mbappe
|Unai Simon
|23
|84' Pedro Porro
|12
|Pau Cubarsi
|22
|Aymeric Laporte
|14
|Marc Cucurella
|24
|Rodrigo Hernandez Cascante
|16
|78' Dani Olmo
|10
|78' Fabian Ruiz
|8
|Lamine Yamal
|19
|74' Mikel Oyarzabal
|21
|84' Alex Bao
|15
|Gavi
|9
|Eric Garcia
|4
|David Raya
|1
|Borja Iglesias
|26
|74' Ferran Torres
|7
|Marc Pubill
|2
|78' Pedri
|20
|84' Marcos Llorente
|5
|Alejandro Grimaldo
|3
|Yeremy Pino
|11
|Victor Munoz
|25
|78' Mikel Merino
|6
|Martin Zubimendi
|18
|84' Nico Williams
|17
|Joan Garcia
|13
DALLAS - Il Mondiale entra oggi nella fase decisiva con la prima semifinale tra Francia e Spagna, in programma alle 21.00 (ora Svizzera) a Dallas. Domani toccherà a Inghilterra e Argentina, in campo per l’altro posto in finale.
Questa edizione resterà nella storia anche per un dato significativo: per la prima volta, le semifinali mettono di fronte le prime quattro nazionali del ranking FIFA. Nell’ordine: Francia, Argentina, Spagna e Inghilterra. Il percorso delle sorprese - da Capo Verde all’Egitto, passando per Paraguay, Norvegia e la nostra splendida Svizzera - ha acceso il torneo, ma alla resa dei conti, nonostante il Mondiale allargato a 32 squadre, in fondo sono arrivate le più forti.
C’è anche un’altra curiosità: tutte e quattro le semifinaliste hanno già vinto almeno una Coppa del Mondo. L’Argentina guida con tre successi (1978, 1986 e 2022), seguita dalla Francia con due (1998 e 2018), mentre Spagna (2010) e Inghilterra (1966) inseguono il bis.
Singolare il destino della Francia, che giocherà una partita del Mondiale proprio il 14 luglio, giorno della Festa Nazionale. Non era mai successo: nelle precedenti edizioni vinte dai Bleus, il torneo si era già concluso o doveva ancora assegnare il titolo. Nel 1998 la finale si disputò il 12 luglio, mentre nel 2018 si giocò il 15.
Tornando al presente, la Francia, indicata fin dall’inizio come grande favorita, si trova di fronte una Spagna imbattuta da 36 gare ufficiali (a una sola vittoria dal record dell’Italia) e diventata negli ultimi anni una vera e propria bestia nera per i transalpini. Nelle ultime dieci sfide, infatti, gli iberici hanno ottenuto sei vittorie contro i tre successi francesi.
Pesano soprattutto gli ultimi due incroci, entrambi in semifinale. Il 5 giugno 2025 la Roja superò la Francia 5-4 in Nations League, volando sul 5-0 grazie alla doppietta di Yamal e ai gol di Merino, Nico Williams e Pedri, prima di subire una quasi clamorosa rimonta firmata Mbappé, Cherki e Kolo Muani (con l’autogol di Vivian). Ancora più dolorosa per i transalpini fu la semifinale di Euro 2024 del 9 luglio: al vantaggio di Kolo Muani risposero Yamal e Dani Olmo, regalando alla Spagna il pass per la finale, poi vinta contro l’altra europea semifinalista di questo mondiale, l’Inghilterra.
L’unico precedente a un Mondiale, invece, sorride ai francesi. Agli ottavi di finale nel 2006, in Germania, i Bleus ribaltarono l’iniziale vantaggio di David Villa e si imposero 3-1 con le reti di Ribéry, Vieira e Zidane.
Questa sera, però, i precedenti conteranno poco. Si riparte da zero. L’unica certezza è che per la Francia di Didier Deschamps celebrare, oltre alla Presa della Bastiglia, anche la "presa" della finale di New York sarà tutt’altro che scontato.