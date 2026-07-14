Cerca e trova immobili
Segnalaci
Mondiali 2026FIFA WORLD CUP
Risultati Tabellone Informazioni
MONDIALE 2026

«Pensa che sopra di lui ci sia solo Dio»

L'esperto svizzero Mark Pieth accusa il presidente della FIFA di aver costruito un sistema in cui «non esiste più indipendenza». E rilancia: «L'Europa deve ribellarsi».
«Pensa che sopra di lui ci sia solo Dio»
IMAGO/ZUMA Press Wire
I due uomini di potere sono buoni amici.
di 20min.ch | Nils Hänggi, Deutsche Presse-Agentur
«Pensa che sopra di lui ci sia solo Dio»
L'esperto svizzero Mark Pieth accusa il presidente della FIFA di aver costruito un sistema in cui «non esiste più indipendenza». E rilancia: «L'Europa deve ribellarsi».
MONDIALI 2026: Risultati e classifiche

ZURIGO - L'esperto svizzero di diritto penale Mark Pieth torna all'attacco di Gianni Infantino e invita le federazioni, soprattutto quelle europee, a reagire. In un'intervista al Tagesspiegel, l'ex presidente della Commissione FIFA per la Governance ricorda che ogni federazione affiliata ha il potere di eleggere, destituire o perfino citare in giudizio i vertici della federazione mondiale.

Secondo Pieth, però, nessuno si muove perché il sistema costruito attorno a Infantino avrebbe ormai azzerato ogni reale controllo. «Nella FIFA non esiste indipendenza e, di conseguenza, non esiste controllo», afferma, sostenendo che l'attuale presidente abbia «perfezionato il sistema Blatter», rafforzando ulteriormente un modello fondato su potere e denaro. «Oggi Infantino viene percepito come intoccabile».

MONDIALE 2026
Balogun, il retroscena che scuote la FIFA: «Ha deciso solo Al-Kamali»

Le sue parole arrivano nel pieno della bufera per il caso Folarin Balogun. La revoca della squalifica dell'attaccante statunitense, espulso contro la Bosnia-Erzegovina, continua infatti ad alimentare le polemiche. Secondo il Times, la decisione non sarebbe stata presa dall'intero Comitato disciplinare della FIFA, ma unicamente dal suo presidente, Mohammad Al-Kamali. Una versione sulla quale la FIFA non ha ancora fornito chiarimenti ufficiali.

A rendere il caso ancora più delicato è stata anche l'ammissione di Donald Trump, che ha confermato di aver telefonato a Infantino chiedendo una revisione dell'espulsione. Il numero uno della FIFA ha ribadito che la decisione è stata assunta in piena autonomia.

Per Pieth, la UEFA dovrebbe ora assumere un ruolo guida. L'esperto non esclude nemmeno scenari estremi, come la creazione di competizioni indipendenti dalla FIFA o un'azione legale fondata sul diritto della concorrenza. Al momento, però, conclude, il calcio europeo continua a restare in silenzio.

MONDIALE 2026
L'ammissione di Trump: «Sì, ho chiamato Infantino per Balogun»

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
al-kamalibalogundonald trumpfifagianni infantinogovernance sportivamark piethmondiali 2026scandali calcio
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
L'AI verso la bancarotta, forse già nel 2030: «A 18 anni in invalidità, non lavoreranno mai più»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
146
244

L'AI verso la bancarotta, forse già nel 2030: «A 18 anni in invalidità, non lavoreranno mai più»

Da Faido a Leontica, 24 ore di follia: tutti i dettagli mai emersi finora
LIVE
CANTONE
2 gior

Da Faido a Leontica, 24 ore di follia: tutti i dettagli mai emersi finora

«Nei filtri della piscina troviamo di tutto. Capelli? C'è un nemico peggiore»
LIVE
LUGANO
20 ore
15
35

«Nei filtri della piscina troviamo di tutto. Capelli? C'è un nemico peggiore»

Violenti temporali, sul Ticino scatta la preallerta di grado 3
LIVE
CANTONE
17 ore
16
52

Violenti temporali, sul Ticino scatta la preallerta di grado 3

Da oggi il picco dell'afa. Poi il blocco si spezza?
LIVE
CANTONE
1 gior
16
53

Da oggi il picco dell'afa. Poi il blocco si spezza?

Dopo l'incidente, la bomba d'acqua: l'A2 sempre più intrattabile
LIVE
TRAFFICO
12 ore
22
46

Dopo l'incidente, la bomba d'acqua: l'A2 sempre più intrattabile

Forse aveva un'altra vittima nel mirino: la donna ha chiesto protezione
LIVE
FAIDO/ LEONTICA
2 gior

Forse aveva un'altra vittima nel mirino: la donna ha chiesto protezione

In giro diceva di odiare la polizia: le immagini del disastro
LIVE
LEONTICA
1 gior

In giro diceva di odiare la polizia: le immagini del disastro

Dopo la maxi-coda al San Gottardo l'esodo dei vacanzieri “tappa” l'A2
LIVE
TRAFFICO
2 gior
18
71

Dopo la maxi-coda al San Gottardo l'esodo dei vacanzieri “tappa” l'A2

Beccano il proprietario in casa senza permesso: «Scatta la violazione di domicilio»
LIVE
CANTONE
20 ore
17
35

Beccano il proprietario in casa senza permesso: «Scatta la violazione di domicilio»

A fuoco un'auto sull'A2
LIVE
LUGANO/TORRICELLA-TAVERNE
1 gior
14

A fuoco un'auto sull'A2

«Bagni in uno stato pietoso, sangue per terra e gente che si drogava»
LIVE
MENDRISIO
1 gior
30

«Bagni in uno stato pietoso, sangue per terra e gente che si drogava»

Materiale esplosivo trovato nascosto nella casa dell'omicida di Faido
LIVE
LEONTICA
10 ore

Materiale esplosivo trovato nascosto nella casa dell'omicida di Faido

«In Svizzera mi impoverirei, qui possiedo quattro auto»
LIVE
SVIZZERA
5 ore
67

«In Svizzera mi impoverirei, qui possiedo quattro auto»

Pomeriggio di tempesta: alla fine (fortunatamente) niente grandine
LIVE
CANTONE
13 ore
13
27

Pomeriggio di tempesta: alla fine (fortunatamente) niente grandine

«Bagaglio fuori misura»: la nuova truffa che colpisce i turisti a Malpensa
LIVE
ITALIA
1 gior
3
56

«Bagaglio fuori misura»: la nuova truffa che colpisce i turisti a Malpensa

Bentor-Nati: un intero Paese abbraccia i suoi eroi
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
36
175

Bentor-Nati: un intero Paese abbraccia i suoi eroi

Temporali e grandine nell'Alto Ticino
LIVE
CANTONE
1 gior
12
15

Temporali e grandine nell'Alto Ticino

Turista annega in una piscina privata a Vairano
LIVE
GAMBAROGNO
1 gior

Turista annega in una piscina privata a Vairano

Giravano con auto di lusso sospette, ora sono dietro le sbarre
LIVE
CANTONE
2 gior
53
58

Giravano con auto di lusso sospette, ora sono dietro le sbarre

Alberi sulle strade e folate degne di un tifone: il maltempo spazza la Svizzera
LIVE
SVIZZERA
1 gior
1
23

Alberi sulle strade e folate degne di un tifone: il maltempo spazza la Svizzera

Diversi incendi su tetti con impianti solari: perché succede?
LIVE
SVIZZERA
4 gior
11
65

Diversi incendi su tetti con impianti solari: perché succede?

Il sapone sulla diga del laghetto per farne uno scivolo, devono intervenire i pompieri
LIVE
CANTONE
9 ore
24
204

Il sapone sulla diga del laghetto per farne uno scivolo, devono intervenire i pompieri

Femminicidio a Faido, poi l'esplosione: «Servono più agenti»
LIVE
FAIDO/LEONTICA
2 gior
34

Femminicidio a Faido, poi l'esplosione: «Servono più agenti»

«L'arbitro non c'entra: l'unico colpevole è Embolo»
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
67
119

«L'arbitro non c'entra: l'unico colpevole è Embolo»

Aiuto-cuoca licenziata in maniera scorretta: «Ennesimo caso che lascia sconcertati»
LIVE
CANTONE
1 gior
30
86

Aiuto-cuoca licenziata in maniera scorretta: «Ennesimo caso che lascia sconcertati»

Lei che vive nell'ultima casa a sinistra
LIVE
CANTONE
1 gior
12
97

Lei che vive nell'ultima casa a sinistra

Allarme su AVS e AI all'estero: la Svizzera ha versato 40 milioni di troppo
LIVE
SVIZZERA
2 gior
34
142

Allarme su AVS e AI all'estero: la Svizzera ha versato 40 milioni di troppo

Morto il pedone investito dalla bici, in sella c'era Paolo Belli
LIVE
ITALIA
15 ore

Morto il pedone investito dalla bici, in sella c'era Paolo Belli

Un'auto finisce sul tetto a Magadino e il traffico del Locarnese va in tilt
LIVE
GAMBAROGNO
2 gior
7
18

Un'auto finisce sul tetto a Magadino e il traffico del Locarnese va in tilt

Se dallo zaino del ragazzino spunta il coltellaccio da cucina
LIVE
CANTONE
2 gior
60
102

Se dallo zaino del ragazzino spunta il coltellaccio da cucina

«Lugano ha fatto crack?»
LIVE
LUGANO
2 gior
29
43

«Lugano ha fatto crack?»

«Pensa che sopra di lui ci sia solo Dio»
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
12
51

«Pensa che sopra di lui ci sia solo Dio»

Francia ammutolita, la Spagna vola in finale
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
20
71

Francia ammutolita, la Spagna vola in finale

Marco van Basten a tavola a… Losone
LIVE
LOSONE
1 gior
5
40

Marco van Basten a tavola a… Losone

Colpo di scena Manzambi: cambia tutto, ecco dove giocherà
LIVE
PREMIER LEAGUE
3 gior
1
22

Colpo di scena Manzambi: cambia tutto, ecco dove giocherà

C'è un villaggio invaso dai gatti randagi
LIVE
MESOLCINA
1 gior
18
58

C'è un villaggio invaso dai gatti randagi

La morte, il dolore: «Non ci sono parole»
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
14

La morte, il dolore: «Non ci sono parole»

«Questo arbitro aveva il livello per dirigere una semifinale?»
LIVE
MONDIALE 2026
18 ore
23
29

«Questo arbitro aveva il livello per dirigere una semifinale?»

Ryanair, parla la moglie dell'uomo risucchiato fuori dal finestrino rotto: «È sotto shock»
LIVE
GRECIA
1 gior
3

Ryanair, parla la moglie dell'uomo risucchiato fuori dal finestrino rotto: «È sotto shock»

Ritorno al passato: «Anni '80, un periodo irripetibile»
LIVE
CANTONE
2 gior
6
48

Ritorno al passato: «Anni '80, un periodo irripetibile»

Scontro tra auto sulla cantonale: due feriti
LIVE
CASTIONE-ARBEDO
2 gior
3

Scontro tra auto sulla cantonale: due feriti

Muore una persona in un bordello
LIVE
SVITTO
2 gior

Muore una persona in un bordello

Emergenza idrica: scattano le prime misure di risparmio, ecco quali
LIVE
BASSO MENDRISIOTTO
2 gior
12
32

Emergenza idrica: scattano le prime misure di risparmio, ecco quali

Maxi truffa con auto di lusso in leasing: 31 decreti d'accusa e otto rinvii a giudizio
LIVE
CANTONE
11 ore
13

Maxi truffa con auto di lusso in leasing: 31 decreti d'accusa e otto rinvii a giudizio

Bisonte infuriato attacca un uomo e lo scaraventa in aria
LIVE
STATI UNITI
2 gior
7
42

Bisonte infuriato attacca un uomo e lo scaraventa in aria

«Sarebbe bello che ognuna di noi sbocciasse»
LIVE
BELLINZONA
1 gior
1
16

«Sarebbe bello che ognuna di noi sbocciasse»

Cade nel cantiere, lo recuperano i pompieri
LIVE
BELLINZONA
1 gior

Cade nel cantiere, lo recuperano i pompieri

Balogun, il retroscena che scuote la FIFA: «Ha deciso solo Al-Kamali»
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
6
24

Balogun, il retroscena che scuote la FIFA: «Ha deciso solo Al-Kamali»

Tamponamento a catena sulla cantonale
LIVE
CASTIONE
14 ore
16
19

Tamponamento a catena sulla cantonale

ULTIME NOTIZIE SPORT
Lo aspettano in 100'000 ma Haaland scappa dal retro
LIVE
MONDIALE 2026
3 ore
5

Lo aspettano in 100'000 ma Haaland scappa dal retro

Argentina da impazzire: è in finale al Mondiale
LIVE
MONDIALE 2026
3 ore
23
76

Argentina da impazzire: è in finale al Mondiale

Una fibra "magica" salva la vita dei piloti
LIVE
I RACCONTI DELLA F1
8 ore
2

Una fibra "magica" salva la vita dei piloti

Cannonata di Wærenskjold
LIVE
CICLISMO
9 ore
1

Cannonata di Wærenskjold

«Italia? Anche Guardiola avrebbe fatto schifo»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
12 ore
11

«Italia? Anche Guardiola avrebbe fatto schifo»

Germania e Svizzera apriranno il Mondiale... davanti a oltre 60'000 spettatori
LIVE
HOCKEY
12 ore
1
9

Germania e Svizzera apriranno il Mondiale... davanti a oltre 60'000 spettatori

È nata l'app ufficiale del Lugano
LIVE
FCL
14 ore
4
9

È nata l'app ufficiale del Lugano

Dani Alves dovrà pagare oltre 2 milioni al suo ex club
LIVE
CALCIO
14 ore
2
1

Dani Alves dovrà pagare oltre 2 milioni al suo ex club

Il Lugano fissa gli obiettivi: scopri quali sono
LIVE
FCL
16 ore
2
21

Il Lugano fissa gli obiettivi: scopri quali sono

«Scadenti», «Francia annientata», anche la stampa schiaffeggia i Bleus
LIVE
RASSEGNA STAMPA
17 ore
6
10

«Scadenti», «Francia annientata», anche la stampa schiaffeggia i Bleus