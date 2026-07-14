«Pensa che sopra di lui ci sia solo Dio»

Secondo Pieth, però, nessuno si muove perché il sistema costruito attorno a Infantino avrebbe ormai azzerato ogni reale controllo. «Nella FIFA non esiste indipendenza e, di conseguenza, non esiste controllo», afferma, sostenendo che l'attuale presidente abbia «perfezionato il sistema Blatter», rafforzando ulteriormente un modello fondato su potere e denaro. «Oggi Infantino viene percepito come intoccabile».