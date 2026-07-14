Saipi ufficialmente al Castellon, il Lugano: «Grazie Amir»

Arrivato in bianconero nell’estate del 2021, il portiere è cresciuto progressivamente insieme alla squadra, guadagnandosi la fiducia di staff, compagni e tifosi. Grazie alle sue prestazioni e alla sua continuità, è diventato uno dei punti di riferimento del gruppo e una presenza centrale nello spogliatoio.

Il suo contributo resta legato in modo particolare al trionfo in Coppa Svizzera del 2022. Determinanti furono le sue parate sia nella semifinale di Cornaredo contro il Lucerna sia nella finale di Berna contro il San Gallo, che permisero al Lugano di riportare il trofeo in Ticino dopo quasi trent’anni.