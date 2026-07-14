Saipi ufficialmente al Castellon, il Lugano: «Grazie Amir»
I bianconeri salutano il portiere kosovaro dopo 180 partite e cinque stagioni.
I bianconeri salutano il portiere kosovaro dopo 180 partite e cinque stagioni.
LUGANO - Amir Saipi lascia il Lugano e approda al Club Deportivo Castellón. Dopo le anticipazioni delle scorse ore, è arrivata l’ufficialità: il portiere si trasferisce a titolo definitivo nella formazione della Segunda División spagnola. Il club bianconero ha confermato l’operazione poco fa.
Si chiude così un ciclo durato cinque stagioni, nel quale Saipi ha collezionato 180 presenze complessive, contribuendo a risultati significativi come la vittoria della Coppa Svizzera nel 2022 e il raggiungimento degli ottavi di finale di UEFA Conference League nella stagione 2024/25.
Arrivato in bianconero nell’estate del 2021, il portiere è cresciuto progressivamente insieme alla squadra, guadagnandosi la fiducia di staff, compagni e tifosi. Grazie alle sue prestazioni e alla sua continuità, è diventato uno dei punti di riferimento del gruppo e una presenza centrale nello spogliatoio.
Il suo contributo resta legato in modo particolare al trionfo in Coppa Svizzera del 2022. Determinanti furono le sue parate sia nella semifinale di Cornaredo contro il Lucerna sia nella finale di Berna contro il San Gallo, che permisero al Lugano di riportare il trofeo in Ticino dopo quasi trent’anni.
Per Saipi si apre ora una nuova esperienza nel calcio spagnolo, che segna l’inizio di una nuova fase della sua carriera.
Il FC Lugano ha salutato il giocatore ringraziandolo per l’impegno e la professionalità dimostrati nel corso degli anni, augurandogli il meglio per il futuro, sia sul piano professionale sia su quello personale.