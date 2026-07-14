Torna "Aria Aperta"

Momento centrale dell’evento sarà la tendata, in programma tra l’8 e il 9 agosto. TCS metterà a disposizione 12 tende nomadi, ciascuna con una capacità da un minimo di due a un massimo di sei persone, per offrire un’esperienza di campeggio alternativa. Sarà inoltre possibile pernottare con la propria tenda, negli spazi disponibili.

Per i partecipanti è previsto un brunch incluso nel prezzo, a partire dalle ore 08.30 allo Snack Bar Baraonda. Dalle 08.00 le piscine saranno accessibili a tutte le persone che avranno pernottato in tenda.