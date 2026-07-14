Torna "Aria Aperta"
La seconda edizione dell'evento promosso da Città di Lugano, Comune di Capriasca e TCS si svolgerà tra l'8 e il 9 agosto
La seconda edizione dell'evento promosso da Città di Lugano, Comune di Capriasca e TCS si svolgerà tra l'8 e il 9 agosto
CAPRIASCA - Sabato 8 agosto Tesserete ospiterà la seconda edizione di “Aria Aperta”, evento che unisce sport, gastronomia e attività all’aperto. L’iniziativa è promossa dalla Divisione Sport in collaborazione con TCS e l’Ufficio cultura, eventi, sport e turismo del Comune di Capriasca.
Il programma prevede un Family Day al Centro balneare Capriasca, con diverse attività dedicate ai bambini nel corso della giornata. In serata, dopo la cena, è prevista la proiezione di un film per i più piccoli. Dalle 18.30 alle 20.30 si terrà una cena con griglia presso lo Snack Bar Baraonda. Il costo è di 25 franchi per gli adulti e 18 franchi per i bambini. Le riservazioni sono aperte fino a martedì 4 agosto, telefonando al numero 0764233970 o scrivendo a gastroinnovationsagl@gmail.com.
Momento centrale dell’evento sarà la tendata, in programma tra l’8 e il 9 agosto. TCS metterà a disposizione 12 tende nomadi, ciascuna con una capacità da un minimo di due a un massimo di sei persone, per offrire un’esperienza di campeggio alternativa. Sarà inoltre possibile pernottare con la propria tenda, negli spazi disponibili.
Per i partecipanti è previsto un brunch incluso nel prezzo, a partire dalle ore 08.30 allo Snack Bar Baraonda. Dalle 08.00 le piscine saranno accessibili a tutte le persone che avranno pernottato in tenda.
L’ingresso al Centro balneare Capriasca sarà gratuito per i partecipanti alla tendata sia sabato 8 agosto sia domenica 9 agosto. La prenotazione è obbligatoria e non sarà possibile effettuarla sul posto: le iscrizioni sono aperte tramite l’app Mylugano o scrivendo a sport@lugano.ch.