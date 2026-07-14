In giro diceva di odiare la polizia: le immagini del disastro

E forse la suggestione di Cucchiaro, espressa lunedì in conferenza stampa a Bellinzona, non è poi così lontana dalla realtà. In Valle di Blenio in diversi avevano sentito il 59enne parlare male della polizia in passato. «Diceva di odiare i poliziotti. Non si è mai capito bene perché. Forse lui aveva avuto dei problemi con loro. Non è mai stato chiarissimo su questo aspetto», afferma una persona che abita nella regione e che ha conosciuto il 59enne.

Nessun precedente penale

Ma l'uomo, che era titolare di un'azienda attiva nel ramo degli impianti di risalita, aveva avuto problemi con la giustizia prima di questa folle tragedia? Alberto Marietta, capitano della Polizia giudiziaria, su questo aspetto è chiaro: «C'è stato qualche problema. Ma non connesso a reati di natura violenta. Nulla che lo facesse rientrare nella categoria delle persone potenzialmente pericolose».