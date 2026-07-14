Restrizioni idriche a Morbio Superiore e Sagno

BREGGIA - A causa del marcato calo delle portate delle sorgenti Rovagina e Piazzöö, il Comune di Breggia introduce misure di risparmio idrico nelle frazioni di Morbio Superiore e Sagno. Lo comunica il Servizio di approvvigionamento idrico, precisando che le limitazioni entrano in vigore da oggi, martedì 14 luglio 2026, e resteranno attive fino a nuovo avviso.



Il provvedimento riguarda esclusivamente le due frazioni indicate, mentre le altre zone del Comune, alimentate da sorgenti differenti, non sono al momento interessate.



La popolazione coinvolta è invitata a rispettare precise disposizioni per contenere i consumi. In particolare, le irrigazioni automatiche devono essere rimandate se non indispensabili; per giardini e orti è consentita, se necessaria, una sola irrigazione settimanale per un massimo di 15 minuti. È inoltre richiesta la sospensione dei lavaggi non prioritari, come quelli di autoveicoli e piazzali.



Per quanto riguarda le piscine, è obbligatorio richiedere preventivamente un’autorizzazione per il riempimento di qualsiasi tipo di vasca. Più in generale, le autorità invitano a limitare l’uso dell’acqua alle sole attività strettamente necessarie.



Il testo integrale dell’avviso è consultabile sul sito ufficiale del Comune (www.comunebreggia.ch) e sarà distribuito capillarmente a tutte le economie domestiche delle frazioni interessate. Le autorità ringraziano la cittadinanza per la collaborazione e il senso di responsabilità.