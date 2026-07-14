Lugano/Torricella-Taverne
A fuoco un'auto sull'A2
Traffico rallentato e attese per gli automobilisti in viaggio verso Nord: brucia un'automobile sulla corsia di emergenza.
A fuoco un'auto sull'A2
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Fonte Red
A fuoco un'auto sull'A2
Traffico rallentato e attese per gli automobilisti in viaggio verso Nord: brucia un'automobile sulla corsia di emergenza.
LUGANO - Un'automobile sta andando a fuoco sull'A2 in direzione Nord, tra Lugano Nord e la galleria Dosso di Taverne. Inevitabili le ripercussioni sul traffico autostradale, come conferma il TCS.
Dalle immagini giunte in redazione si vede che il mezzo in fiamme si trova sulla corsia di emergenza, dunque a lato carreggiata. Ritardi anche per chi viaggia in direzione Sud: tra Lugano Nord e Mendrisio e tra Chiasso e la frontiera.
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