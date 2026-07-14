BELLINZONA
Cade nel cantiere, lo recuperano i pompieri
Infortunio per un operaio in un cantiere in via alle Semine. Le sue ferite non sarebbero gravi
Cade nel cantiere, lo recuperano i pompieri
Rescue Media
Fonte Rescue Media
Cade nel cantiere, lo recuperano i pompieri
0 / 7
Cade nel cantiere, lo recuperano i pompieri
Infortunio per un operaio in un cantiere in via alle Semine. Le sue ferite non sarebbero gravi
Cade nel cantiere, lo recuperano i pompieri
Infortunio per un operaio in un cantiere in via alle Semine. Le sue ferite non sarebbero gravi
BELLINZONA - Un incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio a Bellinzona. Secondo quanto riferisce Rescue Media, un operaio che stava lavorando nel cantiere di una palazzina in costruzione in via alle Semine è caduto, ferendosi.
Per recuperare lo sventurato è stato necessario l'intervento dei Pompieri di Bellinzona con gli specialisti dell’unità di intervento tecnico. L'uomo è stato inizialmente soccorso dal personale della Croce Verde e in seguito trasportato a terra dai pompieri mediante l'utilizzo di un'autoscala. Le sue ferite non dovrebbero essere gravi.
Sul posto anche la Polizia per i rilievi del caso e per il disciplinamento del traffico. Il tratto di strada interessato è stato chiuso per agevolare le operazioni di soccorso.
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE TICINO