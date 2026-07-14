Alberi sulle strade e folate degne di un tifone: il maltempo spazza la Svizzera
Allerta anche di grado 4 questo lunedì pomeriggio in diversi cantoni. Ma le vere piogge dovrebbero arrivare domani, forse anche in Ticino.
Allerta anche di grado 4 questo lunedì pomeriggio in diversi cantoni. Ma le vere piogge dovrebbero arrivare domani, forse anche in Ticino.
LUCERNA/SOLETTA - Un'allerta “rossoarancio” piovuta (sic) all'improvviso: quella diramata questo martedì pomeriggio da MeteoSvizzera per l'Altopiano svizzero. A riferirne, con foto e video, è 20 Minuten.
Particolarmente colpiti da forti precipitazioni e vento sono i cantoni di Lucerna e Soletta (Pericolo forte, Livello 4), Obvaldo e parte del canton Svitto.
Grado 3, invece, per Argovia, San Gallo, Uri e Obvaldo. Stando al servizio meteorologico nazionale, le precipitazioni dovrebbero esaurirsi entro la prima serata.
Immagini di piante sradicate dalle violente folate arrivano da Emmen (LU) e Soletta città.
Si tratta di un antipasto di quello che riserverà alla Svizzera interna la giornata di mercoledì, per la quale c'è già una preallerta di Grado 3 per gran parte del nord delle Alpi.
Il Ticino, teoricamente, dovrebbe rimanere “a secco” ma possibili precipitazioni - anche violente - non sono escluse, soprattutto nel tardo pomeriggio e nella serata.