63enne dall'accendino facile: arrestato
L'uomo, già fermato dalla polizia alla stazione di Kreuzlingen, è sospettato di aver appiccato due incendi in poche ore.
L'uomo, già fermato dalla polizia alla stazione di Kreuzlingen, è sospettato di aver appiccato due incendi in poche ore.
KREUZLINGEN - Due incendi si sono verificati nella notte tra martedì e mercoledì nelle stazioni ferroviarie di Tägerwilen-Gottlieben e Kreuzlingen. Un uomo è stato arrestato con il sospetto di essere coinvolto negli episodi.
Poco dopo l’1:50, il centro di emergenza cantonale ha ricevuto una segnalazione relativa a un oggetto non identificato in fiamme presso la stazione di Tägerwilen-Gottlieben. All’arrivo dei pompieri locali, tuttavia, non sono state riscontrate fiamme. I soccorritori hanno comunque effettuato un controllo precauzionale della facciata dell’edificio per escludere la presenza di eventuali braci residue.
Alle 4:30 è stato segnalato un secondo incendio, questa volta in una toilette chimica presso la stazione di Kreuzlingen. Quando i pompieri sono giunti sul posto, le fiamme erano già state domate da un dipendente delle FFS.
Nello stesso lasso di tempo, il centralino cantonale di emergenza ha ricevuto una segnalazione riguardante un uomo che si rifiutava di scendere da un treno alla stazione di Kreuzlingen. Durante gli accertamenti, l’uomo, un cittadino tedesco di 63 anni, è stato arrestato e posto in custodia cautelare perché sospettato di essere collegato agli incendi. La procura ha aperto un’inchiesta penale.
Nessuna persona è rimasta ferita. I danni materiali sono stimati in diverse migliaia di franchi.