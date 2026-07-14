63enne dall'accendino facile: arrestato

Alle 4:30 è stato segnalato un secondo incendio, questa volta in una toilette chimica presso la stazione di Kreuzlingen. Quando i pompieri sono giunti sul posto, le fiamme erano già state domate da un dipendente delle FFS.

Nello stesso lasso di tempo, il centralino cantonale di emergenza ha ricevuto una segnalazione riguardante un uomo che si rifiutava di scendere da un treno alla stazione di Kreuzlingen. Durante gli accertamenti, l’uomo, un cittadino tedesco di 63 anni, è stato arrestato e posto in custodia cautelare perché sospettato di essere collegato agli incendi. La procura ha aperto un’inchiesta penale.