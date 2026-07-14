Si addormenta al volante e si schianta contro un muro: via la patente a una 72enne
Illese la conducente e una passeggera di 78 anni. Lievemente ferita una donna di 85 anni che viaggiava a bordo con loro
Illese la conducente e una passeggera di 78 anni. Lievemente ferita una donna di 85 anni che viaggiava a bordo con loro
BRUGG (AG) - Una donna di 72 anni si è addormentata al volante e si è schiantata contro un muro a Brugg (AG). Nell'incidente, avvenuto lunedì poco dopo le 18, è rimasto lievemente ferito un passeggero di 85 anni. Alla conducente è stata ritirata temporaneamente la patente.
Secondo quanto riferisce la polizia cantonale argoviese, la 72enne era alla guida di una Renault Kangoo in direzione di Lauffohr quando, per cause riconducibili a un colpo di sonno, ha perso il controllo del veicolo. L'auto è uscita di strada sulla destra ed è finita contro un muro.
L'85enne ha riportato ferite lievi ed è stato soccorso, mentre la conducente e l'altra passeggera di 78 anni sono rimaste illese. La Renault ha riportato ingenti danni, in particolare alla ruota anteriore destra, rimasta schiacciata nell'impatto.
La polizia cantonale ha disposto il ritiro cautelativo della patente della 72enne, trasmettendo il caso all'Ufficio della circolazione stradale. La donna è stata inoltre denunciata alla Procura di Brugg-Zurzach.