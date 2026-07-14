Proprietà o affitto? Restare a pigione conviene sempre più spesso

Secondo lo studio, relativo al secondo trimestre del 2026, chi vive da lungo tempo nello stesso appartamento in affitto nella maggior parte dei casi farebbe meglio a restare dove si trova. Il motivo risiede nel cosiddetto "bonus di permanenza": gli inquilini storici pagano infatti canoni di locazione molto inferiori rispetto a quelli che dovrebbero corrispondere per un nuovo contratto per un'abitazione simile.

A fronte di questa convenienza per i vecchi contratti, gli esperti della ZKB sottolineano come l'impennata dei prezzi delle case di proprietà e il mutato contesto dei tassi d'interesse abbiano fortemente ridimensionato la vecchia massima secondo cui "possedere è meglio che affittare". Nel canton Zurigo il costo di una proprietà immobiliare è infatti oggi circa due volte e mezzo superiore rispetto a vent'anni fa, rendendo l'accesso alla casa sempre più oneroso.