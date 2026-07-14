La Comco indaga contro Google
L'inchiesta riguarda la rimozione della scelta del motore di ricerca sui dispositivi Android per gli utenti svizzeri.
BERNA - La Segreteria della Commissione della concorrenza (Comco) ha comunicato oggi di aver aperto un'inchiesta preliminare per esaminare la rimozione da parte di Google della funzione "Choice Screen" sui dispositivi Android in Svizzera. Questa funzione permette agli utenti di scegliere il loro motore di ricerca predefinito al momento della configurazione iniziale di un nuovo apparecchio Android.
Google ha recentemente rimosso tale funzionalità in Svizzera, che rimane però disponibile nello Spazio economico europeo (SEE). Il motore di ricerca Google Search viene quindi imposto in modo predefinito agli utenti svizzeri, senza che durante la configurazione iniziale del dispositivo venga visualizzata una schermata di scelta.
La funzione "Choice Screen" ha lo scopo di ridurre gli effetti di vincolo legati alle impostazioni preconfigurate. Secondo Comco la sua rimozione potrebbe limitare la visibilità dei motori di ricerca concorrenti di Google, nel momento in cui gli utenti configurano il loro dispositivo, rinforzando quindi le barriere iniziali.
Google: «Prendiamo atto dell'indagine della Comco»
Nel frattempo, Google ha confermato di essere a conoscenza dell'avvio di un'indagine preliminare da parte della Commissione della concorrenza (Comco) in merito all'abolizione in Svizzera della funzione "choice screen" nella configurazione iniziale di dispositivi Android.
«Assicuriamo alle autorità la nostra piena collaborazione per rispondere alle loro domande», ha indicato all'agenzia Awp un portavoce del colosso informatico. L'azienda non prende invece posizione sui contenuti dell'inchiesta.
Secondo la Comco la rimozione della schermata di scelta potrebbe limitare la visibilità dei motori di ricerca concorrenti di Google nel momento in cui gli utenti configurano il loro dispositivo, rinforzando quindi le barriere iniziali.
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