Dieci incidenti mortali nell'agricoltura da gennaio a giugno
Il dato è in calo, ma i rischi nel settore vengono sottovalutati se non addirittura consapevolmente ignorati
BERNA - Nel primo semestre 2026, l'Ufficio di consulenza per la prevenzione degli infortuni in agricoltura ha registrato dieci incidenti mortali. Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, sono cinque in meno. Tuttavia, i pericoli nella vita quotidiana vengono spesso sottovalutati, ha criticato l'Ufficio di consulenza martedì.
Secondo quanto riferito, sette dei dieci incidenti sono avvenuti durante lavori agricoli. Tre persone sono morte a causa del ribaltamento di un trattore o di un trasportatore. Una persona è rimasta schiacciata da una macchina e una da un tronco d'albero. Un'altra persona è stata esposta a concentrazioni letali di gas di liquame e una persona è stata attaccata da un toro.
Negli altri tre incidenti si è trattato di collisioni di un ciclista, di un conducente di ciclomotore e di un pedone con veicoli agricoli, ha aggiunto l'Ufficio di consulenza per la prevenzione degli infortuni in agricoltura (BUL). Queste tre persone erano in età pensionabile, mentre le vittime degli incidenti durante i lavori avevano in media 59 anni. La persona deceduta più giovane aveva 33 anni. I dati si basano sull'analisi di rapporti della polizia e dei media, nonché su segnalazioni di autorità e persone coinvolte.
I rischi vengono accettati
L'Ufficio di consulenza ha criticato il fatto che i rischi vengano spesso sottovalutati o addirittura consapevolmente ignorati. Le verifiche mostrerebbero in parte situazioni lavorative in cui i rischi vengono accettati consapevolmente.
Una nuova campagna dovrebbe migliorare la sicurezza sul lavoro nell'agricoltura svizzera. Il progetto "Risiko runter!" vuole prevenire gli incidenti con misure semplici. Le agricoltrici e gli agricoltori vengono aiutati a riconoscere e neutralizzare i pericoli nella vita lavorativa quotidiana. La campagna si basa sul principio STOP, che comprende misure tecniche e organizzative nonché dispositivi di protezione individuale.
Dietro il progetto ci sono la BUL e Agriss. Il patrocinio è stato assunto dall'Unione Svizzera dei Contadini. "Risiko runter!" è sostenuto, tra gli altri, anche da EKAS, Agrisano e Prométerre.