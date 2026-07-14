Dieci incidenti mortali nell'agricoltura da gennaio a giugno

Negli altri tre incidenti si è trattato di collisioni di un ciclista, di un conducente di ciclomotore e di un pedone con veicoli agricoli, ha aggiunto l'Ufficio di consulenza per la prevenzione degli infortuni in agricoltura (BUL). Queste tre persone erano in età pensionabile, mentre le vittime degli incidenti durante i lavori avevano in media 59 anni. La persona deceduta più giovane aveva 33 anni. I dati si basano sull'analisi di rapporti della polizia e dei media, nonché su segnalazioni di autorità e persone coinvolte.

I rischi vengono accettati

L'Ufficio di consulenza ha criticato il fatto che i rischi vengano spesso sottovalutati o addirittura consapevolmente ignorati. Le verifiche mostrerebbero in parte situazioni lavorative in cui i rischi vengono accettati consapevolmente.