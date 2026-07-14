Diminuisce il volume degli investimenti nelle startup

ZURIGO - Il volume degli investimenti nelle startup svizzere è diminuito nel primo semestre del 15,5% su base annua, attestandosi a 1,25 miliardi di franchi, secondo lo studio Swiss Venture Capital Report (SVCR) pubblicato oggi. Il numero di operazioni è però rimasto praticamente costante, a quota 123, cosa che ha permesso di arrestare una tendenza al ribasso osservata da diversi anni.