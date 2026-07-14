Diminuisce il volume degli investimenti nelle startup
Il numero di operazioni è però rimasto praticamente costante
ZURIGO - Il volume degli investimenti nelle startup svizzere è diminuito nel primo semestre del 15,5% su base annua, attestandosi a 1,25 miliardi di franchi, secondo lo studio Swiss Venture Capital Report (SVCR) pubblicato oggi. Il numero di operazioni è però rimasto praticamente costante, a quota 123, cosa che ha permesso di arrestare una tendenza al ribasso osservata da diversi anni.
Dopo una leggera ripresa nel primo semestre del 2025, l'importo totale degli investimenti si è attestato ai livelli degli anni precedenti, precisa la ricerca pubblicata dal portale di informazione online Startupticker.ch e dall'associazione di investitori Seca.
Gli esperti rilevano peraltro cambiamenti ritenuti significativi a livello di settori e cantoni. Mentre le startup specializzate in materiale informatico hanno registrato un nuovo record di finanziamenti, con oltre 324 milioni di franchi (+60%), sono mancati afflussi significativi di denaro nel settore delle biotecnologie. Riguardo alle regioni, spicca il dinamismo del canton Vaud, mentre Zurigo mostra risultati storicamente bassi.
Interrogati sulle loro aspettative per i prossimi dodici mesi, gli investitori si sono comunque mostrati più ottimisti rispetto a un anno fa. Secondo il rapporto questa fiducia costituisce un ulteriore segnale di una possibile ripresa all'orizzonte.
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!