Crans-Montana: 15esimo indagato decide di cooperare

Il quindicesimo indagato nella vicenda del "Constellation" è stato ascoltato a partire dalle 09:00 nel campus Energypolis a Sion. Nel 2015 presiedeva la Commissione antincendio del comune di Chermignon. Gli inquirenti hanno deciso di interrogarlo per fare un po' più di luce sui lavori effettuati da Jessica e Jacques Moretti quando sono diventati gestori del locale.