Cresce la fiducia nel futuro

L'indagine è stata confezionata dall'istituto di ricerca Sotomo, per conto della compagnia assicurativa Helvetia, intervistando 1866 persone nella Svizzera tedesca e in Romandia. Dai risultati emerge che a essere particolarmente ottimisti sono gli over 65 (86%) e chi dispone di un redditto elevato (89%). Fra i germanofoni (82%) la positività è più diffusa che fra i francofoni (73%).