Affitto quadruplicato senza autorizzazione: multa e maxi-rimborso

Secondo la legge ginevrina, per essere considerato di lusso un immobile deve avere almeno sette locali. Nel caso specifico, una cameretta di sei metri quadrati è stata conteggiata come mezza stanza, portando il totale a sei locali e mezzo.

Affitti in eccesso da rimborsare

Il dipartimento del territorio ha quindi imposto la regolarizzazione del contratto di locazione e il proprietario è stato condannato a restituire agli inquilini oltre 193'000 franchi per pigioni percepite in eccesso. Il tribunale amministrativo cantonale aveva già confermato il rimborso, riducendo però la multa da 42'500 a 32'000 franchi.