Ondate di calore: «I condizionatori non sono una risposta sostenibile»

Per il fisico Pierre Hollmuller, responsabile del gruppo di ricerca sui sistemi energetici dell'Università di Ginevra, i condizionatori portatili non sono la soluzione ideale. «Questi apparecchi funzionano in modo relativamente inefficiente, perché il tubo di scarico dell'aria deve passare attraverso una finestra socchiusa. In questo modo, l'aria calda esterna entra nella stanza e vanifica gran parte della potenza di raffreddamento», spiega all'agenzia Awp. Inoltre tali dispositivi emettono aria calda all'esterno, contribuendo così alla formazione di isole di calore urbane.