Spari e assedio: 27enne armato si arrende

I negoziati e l'arresto - Solo poco prima delle 9 i negoziatori sono riusciti a ristabilire la comunicazione, convincendo il sospettato a uscire dall’abitazione e a consegnarsi senza opporre resistenza.



Ma andiamo con ordine. L’intervento era scattato dopo diverse segnalazioni di spari intorno alle 4.15 del mattino, provenienti da residenti e da persone presenti in una vicina stazione di servizio. Secondo le prime informazioni, alcuni colpi sarebbero stati esplosi anche in direzione delle forze di polizia, senza però causare feriti.