SVITTO
Allo Zeus sarebbe morta una prostituta: «Speriamo che ora tu possa trovare pace»
Lo confermerebbero diversi post di cordoglio nei forum dei frequentatori di escort della Svizzera tedesca. Le autorità, e il proprietario del noto locale svittese però non commentano.
BRK News
Fonte Blick
Allo Zeus sarebbe morta una prostituta: «Speriamo che ora tu possa trovare pace»
Lo confermerebbero diversi post di cordoglio nei forum dei frequentatori di escort della Svizzera tedesca. Le autorità, e il proprietario del noto locale svittese però non commentano.
KÜSSNACHT (SZ) - La persona che questa domenica ha perso la vita nel noto lupanare di Küssnacht (SZ) Zeus sarebbe una lavoratrice del sesso.
A riportarlo è il Blick che cita come fonte una serie di post di cordoglio sui forum web svizzero-tedeschi dei frequentatori di escort. Diversi, scrive il quotidiano, piangono la «perdita devastante» di una delle ragazze. «Speriamo che ora possa trovare la pace», scrive uno degli utenti.
Le autorità di Svitto, così come il proprietario dello Zeus, hanno preferito non confermare né smentire «per via delle indagini ancora in corso».
Il ritrovamento del corpo senza vita, lo ricordiamo, aveva attivato una vasta operazione di polizia nei pressi del noto locale a luci rosse.
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