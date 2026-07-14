Prezzi alla produzione e importazione in calo a giugno

Andamento simile per i prezzi all’importazione, scesi dello 0,7% rispetto a maggio e dello 0,8% su base annua. Nel confronto mensile risultano meno cari soprattutto i prodotti petroliferi, il gas, nonché articoli farmaceutici e alimentari, mentre sono aumentati i costi di computer e metalli.

L’indice dei prezzi alla produzione e all’importazione è considerato un indicatore congiunturale importante, in quanto riflette l’evoluzione della domanda e dell’offerta sui mercati dei beni e può anticipare l’andamento dei prezzi al consumo. Tuttavia risulta più volatile, anche per la forte dipendenza dalle materie prime.