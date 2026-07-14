Picchia e abusa sessualmente della compagna incinta, condannato

I fatti contestati al condannato, giudicato capace di intendere e volere al momento dei fatti, sono avvenuti fra settembre 2022 e marzo 2024. In un caso, l'uomo ha messo le mani al collo della donna fino a farle perdere conoscenza. In un'altra occasione l'ha picchiata fino a romperle una costola. Non contento, ha pure abusato di lei obbligandola a un rapporto orale.

Tali fatti si basano sulla testimonianza della sorella della vittima e di rapporti ospedalieri, ha affermato il giudice al momento di pronunciare la sentenza.