Picchia e abusa sessualmente della compagna incinta, condannato
La pena prevede sei mesi effettivi e la sospensione della restante parte, con espulsione evitata.
BÜLACH - Un uomo di 31 anni è stato condannato oggi dal tribunale distrettuale di Bülach (ZH) a trenta mesi di carcere, di cui sei da scontare, per aver picchiato più volte e abusato sessualmente della sua ex compagna, incinta all'epoca dei fatti.
Qualora l'uomo, che non verrà espulso dalla Svizzera, dovesse combinarne un'altra, dovrà scontare gli altri 24 mesi in prigione.
I fatti contestati al condannato, giudicato capace di intendere e volere al momento dei fatti, sono avvenuti fra settembre 2022 e marzo 2024. In un caso, l'uomo ha messo le mani al collo della donna fino a farle perdere conoscenza. In un'altra occasione l'ha picchiata fino a romperle una costola. Non contento, ha pure abusato di lei obbligandola a un rapporto orale.
Tali fatti si basano sulla testimonianza della sorella della vittima e di rapporti ospedalieri, ha affermato il giudice al momento di pronunciare la sentenza.
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!