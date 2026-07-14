Basel Tattoo festeggia il ventesimo anniversario

La prima edizione attirò circa 38'000 spettatori. Negli anni di maggior successo il Basel Tattoo arrivò a vendere oltre 100'000 biglietti in appena 24 ore. "Come i Rolling Stones", ha ricordato Julliard. Dopo il 2012, però, l'entusiasmo iniziale si è attenuato e il numero di spettatori si è stabilizzato tra le 70'000 e le 80'000 presenze.

Julliard ha ricordato anche le critiche che il festival ha dovuto affrontare nel corso degli anni, dalle proteste di alcuni residenti alle polemiche per i sorvoli della Patrouille Suisse, che quest'anno non fanno parte del programma.