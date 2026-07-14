Perde il controllo del parapendio e si schianta: morto 46enne
Tragico incidente domenica, l'uomo è deceduto in ospedale
VERCORIN - Un uomo ha perso la vita in un incidente di parapendio avvenuto domenica 12 luglio sopra Vercorin, nel canton Vallese.
Il parapendista era decollato poco prima delle 16 dal sito del Crêt du Midi, a 2.300 metri di altitudine. Per cause che l’inchiesta dovrà chiarire, ha perso il controllo della vela pochi istanti dopo il decollo, schiantandosi al suolo.
I testimoni hanno immediatamente allertato i soccorsi. I mezzi d’intervento sono stati attivati dall’Organizzazione cantonale vallesana dei soccorsi (OCVS 144) e inviati sul posto a bordo di un elicottero di Air-Glaciers. Gravemente ferito, l’uomo è stato elitrasportato all’ospedale di Sion, dove è deceduto a causa delle lesioni riportate.
La vittima è un cittadino svizzero di 46 anni. Il Ministero pubblico della Confederazione ha aperto un’indagine per determinare le circostanze esatte dell’incidente.
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