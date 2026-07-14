Perde il controllo del parapendio e si schianta: morto 46enne

I testimoni hanno immediatamente allertato i soccorsi. I mezzi d’intervento sono stati attivati dall’Organizzazione cantonale vallesana dei soccorsi (OCVS 144) e inviati sul posto a bordo di un elicottero di Air-Glaciers. Gravemente ferito, l’uomo è stato elitrasportato all’ospedale di Sion, dove è deceduto a causa delle lesioni riportate.

La vittima è un cittadino svizzero di 46 anni. Il Ministero pubblico della Confederazione ha aperto un’indagine per determinare le circostanze esatte dell’incidente.