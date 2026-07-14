Il «socio finanziatore» dei clan in Lombardia è un finanziere ginevrino

Il finanziere ginevrino, non incluso tra i 45 imputati del processo, avrebbe tuttavia intrattenuto rapporti con figure di spicco della Camorra. Negli ambienti del clan Senese sarebbe stato soprannominato «il presidente». Secondo le ricostruzioni, il suo contatto principale sarebbe stato proprio un esponente milanese del clan, attivo come garante durante gli incontri tra le organizzazioni.

L’uomo, italiano di nascita, avrebbe avviato negli anni Novanta uno studio fiduciario a Ginevra, espandendo poi le proprie attività in numerose società. In almeno due di queste sarebbero stati riciclati milioni di franchi. Nel tempo, sempre secondo le testimonianze, il suo ruolo sarebbe cresciuto: da semplice fiduciario a partner e finanziere del clan. Un testimone lo ha definito «l’oca che depone le uova d’oro».