Obesità in Svizzera: tra stigma e mancanza di cure

Note sullo studio

Il "Barometro dell'obesità" è uno studio in due parti sulla percezione, l'accettazione e la gestione dell'obesità in Svizzera. Tra il 23 aprile e il 17 maggio 2026, sono state intervistate 1.539 persone della popolazione svizzera di età pari o superiore a 16 anni, nelle tre lingue nazionali, insieme a 116 medici di base e specialisti in obesità. L'indagine sulla popolazione è stata condotta utilizzando un approccio a metodi misti, combinando un panel online ("Polittrends") e interviste telefoniche (CATI RDD Dual-Frame); i professionisti sanitari sono stati selezionati tramite campionamento casuale attraverso IQVIA. I dati sono stati ponderati in base a età, sesso, lingua, luogo di residenza, livello di istruzione e affiliazione politica e sono rappresentativi della popolazione svizzera di età pari o superiore a 16 anni. Il margine di errore campionario è di ±2,5 punti percentuali per la popolazione generale e di ±9,0 punti per la professione medica, con un livello di confidenza del 95%. Lo studio è stato condotto da gfs.bern per conto di Novo Nordisk.

