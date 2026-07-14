Il mondo del lavoro è sempre più un campo di battaglia: boom di conflitti

Il personale ha diritto a ricevere un certificato in qualsiasi momento, durante o al termine del rapporto di lavoro. «La legge prescrive che un certificato debba essere formulato in modo veritiero, ma anche benevolo. In caso contrario, è consigliabile richiedere per iscritto una correzione, proponendo concrete modifiche e fissando un congruo termine.», afferma l’avvocata. Se non si raggiunge un accordo, è possibile avviare una procedura di conciliazione presso l’ufficio competente o, successivamente, intraprendere un’azione legale.