L'Aare tocca i 24,82 gradi: nuovo record assoluto
Superato il primato di fine giugno. Il fiume, sempre più caldo, attira bagnanti anche al mattino presto.
BERNA - Nuovo record di temperatura per l’Aare a Berna. Oggi pomeriggio il fiume che attraversa la città federale ha raggiunto i 24,82 gradi, il valore più alto mai registrato.
Il dato, rilevato alle 16.50, è riportato dal sito specializzato aaremarzili.info, che monitora in tempo reale le condizioni del corso d’acqua. Il precedente primato, pari a 24,13 gradi, era stato segnato il 27 giugno scorso, quando era già stato superato un record vecchio di quasi quattro anni.
L’estate particolarmente calda sta spingendo sempre più persone verso l’Aare e le piscine pubbliche della città. Il fiume, simbolo di Berna, è diventato una meta privilegiata per trovare sollievo dalle alte temperature.
Il tradizionale bagno mattutino è ormai alla portata anche dei meno temerari: già alle 6 del mattino l’acqua supera i 23 gradi, rendendo l’esperienza accessibile a un pubblico sempre più ampio.