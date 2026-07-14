Escursionista cade su un sentiero: muore in ospedale dopo 19 giorni
L’uomo, 70 anni, era stato soccorso in elicottero e trasportato d’urgenza in ospedale.
MUND - Un escursionista è morto in ospedale a causa delle ferite riportate dopo una caduta sul sentiero di montagna che collega gli alpeggi vallesani di Honalpa e Honegga, nella regione di Mund.
Si tratta di un cittadino svizzero di 70 anni. Lo rende noto la Polizia del Vallese, precisando che l'incidente è avvenuto lo scorso 24 giugno mentre l'uomo si trovava insieme a un secondo escursionista, che ha immediatamente dato l'allarme.
Allertati dall'Organizzazione Cantonale di Soccorso del Vallese, i soccorritori sono intervenuti con un elicottero di Air Zermatt. Dopo le prime cure sul posto, il ferito è stato trasportato in ospedale.
Nonostante la rapidità dei soccorsi e le cure ricevute, l'uomo è deceduto ieri, lunedì 13 luglio.
La Procura ha aperto un'indagine per chiarire le circostanze dell'incidente.
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