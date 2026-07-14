Turista annega in una piscina privata a Vairano
Si tratta di un cittadino svizzero che era in vacanza in Ticino con la famiglia. Inutili i tentativi di rianimazione
Si tratta di un cittadino svizzero che era in vacanza in Ticino con la famiglia. Inutili i tentativi di rianimazione
GAMBAROGNO - Un annegamento si è verificato a Vairano, nel Gambarogno. Poco dopo le 18 di martedì pomeriggio, riferisce la Polizia cantonale, la Centrale comune d'allarme (CECAL) ha ricevuto la segnalazione di un uomo rinvenuto privo di sensi nella piscina di un'abitazione privata.
Si tratta di un cittadino svizzero in vacanza in Ticino con la famiglia, che stava nuotando quando, per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, ha perso conoscenza finendo sott'acqua.
Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i soccorritori del Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (SALVA) e la Rega. Nonostante le manovre di rianimazione, l'uomo è deceduto sul posto.
Per il sostegno psicologico ai familiari è stato richiesto l'intervento del Care Team.
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