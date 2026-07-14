Il suicidio per fuggire dalla violenza: «Un fenomeno da portare alla luce»

Un fenomeno, quindi, più sommerso e che occorre indagare. «Pur non esistendo, allo stato attuale, una definizione giuridica condivisa né una classificazione statistica ufficiale che assimili tali casi al femminicidio, diversi esperti sottolineano la necessità di raccogliere dati più completi per comprendere meglio il fenomeno e orientare efficacemente le politiche di prevenzione», scrivono Beretta Piccoli e Mobiglia, evidenziando come «né in Svizzera né in Ticino sono disponibili statistiche ufficiali che permettano di stabilire quanti suicidi di donne siano preceduti da episodi di violenza domestica o di genere, né di analizzare sistematicamente eventuali collegamenti con precedenti interventi delle autorità, dei servizi sociali o sanitari».

Al governo viene quindi chiesto se queste cifre, a livello cantonale e nazionale, esistono e se «il Cantone dispone di dati che permettano di correlare i suicidi femminili con precedenti denunce per violenza domestica, misure di protezione, interventi di polizia o prese a carico da parte dei servizi sociali o sanitari».