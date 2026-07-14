Ryanair, parla la moglie dell'uomo risucchiato fuori dal finestrino rotto: «È sotto shock»
Il malcapitato si trova ancora in ospedale. Nel racconto della donna gli attimi drammatici in cui il finestrino si è rotto e il marito stava per volare fuori.
Il malcapitato si trova ancora in ospedale. Nel racconto della donna gli attimi drammatici in cui il finestrino si è rotto e il marito stava per volare fuori.
SALONICCO - «Mio marito è sotto shock: appena sente un aereo inizia a tremare». È lo stato psico-fisico attuale di Ljubiša Karović, il passeggero serbo coinvolto nel terribile incidente accaduto sul volo Ryanair da Salonicco a Monaco, quando un finestrino si è improvvisamente frantumato mentre l’aereo era in quota. L'uomo è tuttora ricoverato all’ospedale universitario AHEPA di Salonicco con lesioni al collo e alla spalla, oltre a ustioni da sfregamento.
A ricostruire i momenti drammatici è la moglie Svetlana, che ha parlato all’emittente pubblica greca ERT. Secondo il suo racconto, l’incidente si è verificato circa 30-40 minuti dopo il decollo, quando una forte esplosione ha preceduto la rottura del finestrino accanto al sedile del marito.
«Quando il finestrino si è frantumato, Ljubiša era fuori fino al petto ed è rimasto così per quasi due minuti. Io ero seduta dietro. La ragazza seduta accanto a lui lo ha afferrato subito per il braccio e noi tre lo abbiamo tirato di nuovo dentro l’aereo. Sono scese le maschere d’ossigeno, è stato il caos totale. Mio marito ha perso conoscenza tre volte. Hanno messo una valigia sul finestrino rotto, ma la forza di aspirazione l’ha subito risucchiata», ha raccontato.
Determinante, secondo la donna, è stato il fatto che il marito indossasse la cintura di sicurezza. «Per fortuna aveva la cintura allacciata e questo gli ha salvato la vita. Temevo che l’aereo si schiantasse. Mio marito è sotto shock, e anch’io sono in pessime condizioni psicologiche e assumo farmaci calmanti», ha aggiunto, sostenendo inoltre che l’equipaggio non avrebbe prestato assistenza ai passeggeri durante l’emergenza e che finora la compagnia Ryanair non li avrebbe contattati.
Sulle cause dell’incidente è intervenuto anche il consulente tecnico incaricato dalla famiglia, Hristos Glavopulos, secondo cui la rottura del finestrino sarebbe stata provocata da un guasto al motore. «Il finestrino non si è rotto da solo, ma è stato colpito da un oggetto fuoriuscito dal motore. La differenza di pressione ha provocato una forte aspirazione, per cui il passeggero è finito per metà fuori dall’aereo», ha spiegato.
L’avvocato della famiglia, Vasilis Cijaras, ha inoltre riferito che lo stesso velivolo avrebbe avuto un problema tecnico anche il giorno precedente, quando un volo da Salonicco a Sarajevo era stato costretto a rientrare poco dopo il decollo. «Per ora non possiamo affermare che i due incidenti siano collegati, ma esiste un forte sospetto che il problema riguardi la manutenzione del motore, perché tutto è iniziato da lì», ha dichiarato.
Sull’accaduto è stata avviata un’indagine. Una prima ispezione visiva dell’aereo sarà effettuata dagli investigatori dell’Organizzazione nazionale per le indagini sugli incidenti aerei e ferroviari (EODASAAM), insieme al Comitato nazionale per la sicurezza dei trasporti e al consulente tecnico incaricato dalla famiglia del passeggero ferito.