Ryanair, parla la moglie dell'uomo risucchiato fuori dal finestrino rotto: «È sotto shock»

«Quando il finestrino si è frantumato, Ljubiša era fuori fino al petto ed è rimasto così per quasi due minuti. Io ero seduta dietro. La ragazza seduta accanto a lui lo ha afferrato subito per il braccio e noi tre lo abbiamo tirato di nuovo dentro l’aereo. Sono scese le maschere d’ossigeno, è stato il caos totale. Mio marito ha perso conoscenza tre volte. Hanno messo una valigia sul finestrino rotto, ma la forza di aspirazione l’ha subito risucchiata», ha raccontato.

Determinante, secondo la donna, è stato il fatto che il marito indossasse la cintura di sicurezza. «Per fortuna aveva la cintura allacciata e questo gli ha salvato la vita. Temevo che l’aereo si schiantasse. Mio marito è sotto shock, e anch’io sono in pessime condizioni psicologiche e assumo farmaci calmanti», ha aggiunto, sostenendo inoltre che l’equipaggio non avrebbe prestato assistenza ai passeggeri durante l’emergenza e che finora la compagnia Ryanair non li avrebbe contattati.