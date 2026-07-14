Zelensky: «Primi a ricevere i nuovi sistemi franco-italiani Samp/t Ng potenziati»
Accordo tra Ucraina, Francia e Italia: via libera alla produzione congiunta di armamenti avanzati e consegne anticipate di missili e Rafale.
Accordo tra Ucraina, Francia e Italia: via libera alla produzione congiunta di armamenti avanzati e consegne anticipate di missili e Rafale.
BRUXELLES - «Il risultato dei miei colloqui con Emmanuel Macron è un importante accordo tra Ucraina e Francia. L'Ucraina riceverà le licenze per produrre armi molto potenti - missili Scalp, bombe Aasm e missili Aster 30 in collaborazione con l'Italia. La Francia collaborerà inoltre con noi e con altri partner al programma antibalistico Freyja. L'Ucraina sarà la prima a ricevere i nuovi sistemi franco-italiani Samp/t Ng potenziati.» Lo annuncia su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aggiungendo che, inoltre, «l'Ucraina acquisterà i primi 16 caccia Rafale per la nostra aviazione da combattimento, insieme al relativo pacchetto di armamenti».
«La Francia fornirà inoltre due batterie Samp/T per rafforzare le nostre difese già quest'anno. La Francia e l'Italia accelereranno inoltre le consegne dei missili Aster 30 entro ottobre di quest'anno. La formazione dei nostri piloti e del personale addetto alla manutenzione in Francia dovrebbe iniziare già quest'anno. Successivamente, i primi quattro velivoli Rafale saranno consegnati alle Forze armate ucraine. Stiamo potenziando sistematicamente le capacità di combattimento dell'Ucraina», scrive Zelensky sul suo account.