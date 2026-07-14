La triste fine della tigre e del suo custode
Due mesi fa un attacco di tigre vicino a Lipsia aveva sconvolto la popolazione. "Sandokan" è stato abbattuto e il custode dell'allevamento è deceduto per le ferite riportate.
Due mesi fa un attacco di tigre vicino a Lipsia aveva sconvolto la popolazione. "Sandokan" è stato abbattuto e il custode dell'allevamento è deceduto per le ferite riportate.
LEIPZIG - "Sandokan", tigre di quasi 300 chilogrammi, aveva attaccato lo scorso mese di maggio il custode dell'allevamento dove si trovava, lo aveva ferito gravemente ed era fuggito dall’impianto di una ex artista circense in una zona industriale a Dölzig, vicino all’autostrada 9. Successivamente, la polizia aveva abbattuto l’animale. Dopo poco più di due mesi si apprende che il 72enne, dopo aver lottato tra la vita e la morte, è deceduto.
«L’uomo era così gravemente ferito che in tutto questo tempo non ha potuto essere interrogato», ha dichiarato un portavoce della procura. È stata disposta l’autopsia, ma i risultati non sono ancora disponibili.
Al momento dell'incidente, il 72enne era solo con la tigre; la domatrice e proprietaria dell’impianto non era invece presente al momento dell’attacco. Resta quindi ancora poco chiaro che cosa abbia portato esattamente all’attacco.
Dopo la morte del 72enne, la procura di Lipsia sta ora indagando la proprietaria dell’impianto. Nella struttura, prima dell’attacco, vivevano nove grandi felini adulti. I soccorritori, sotto la protezione della polizia, sono entrati nel recinto e hanno raggiunto il custode ferito.
«In quel momento non sapevamo se altri animali fossero ancora liberi», aveva detto il comandante dei vigili del fuoco di Dölzig, Patrick Siebeck. Il 72enne aveva riportato diverse ferite da morso e graffi.
Parallelamente all’operazione di salvataggio, per gli agenti di polizia è iniziata la pericolosa ricerca di «Sandokan». Oltre ai mezzi dei pompieri, è stato impiegato anche un drone per monitorare la situazione dall’alto. L’animale, in quella domenica soleggiata, si era diretto verso un’area di orti molto frequentata.
"Sandokan" abbattuto dal tetto di un’auto
I visitatori di quest’area erano stati informati della situazione particolarmente pericolosa tramite annunci con altoparlanti della polizia. La richiesta era quella di restare nelle loro casette da giardino o rifugiarsi nelle auto.
Una donna di 68 anni ha detto di aver visto gli agenti di polizia salire sul tetto di un’auto e sparare tre volte alla tigre. L’animale si trovava a pochi metri dalla recinzione dell’area destinata agli orti. Sandokan" è deceduto così.
La proprietaria non si sente colpevole: «L’impianto era sicuro»
La proprietaria aveva dichiarato in un’intervista di non avere spiegazioni su come fosse potuta avvenire la fuga. «Non ho fatto nulla di sbagliato. I miei aiutanti sono istruiti al 100 per cento. Non capisco cosa sia successo».Il suo impianto sarebbe sicuro e in passato la domatrice aveva persino organizzato spettacoli privati, anche per bambini, con le sue tigri.
Allo stesso tempo, però, dal 2024 ci sono state controversie con le autorità. Secondo l’ufficio del circondario di Nordsachsen, la detenzione delle tigri non soddisfaceva i requisiti e gli spettacoli nella zona industriale sono stati vietati. In generale, però, la detenzione di grandi felini in Sassonia è consentita.
La legge prevede che per una o due tigri deve essere disponibile un recinto esterno di almeno 200 metri quadrati. Per ogni altro animale adulto in più devono essere aggiunti 100 metri quadrati ciascuno.
Sei tigri trasferite in Spagna
All’inizio di luglio sei tigri sono state poi trasferite. L’area era troppo piccola per il numero di tigri, secondo l’ufficio del circondario competente. Gli animali sono stati quindi affidati all’organizzazione per la protezione degli animali Animal Advocacy and Protection (AAP) e portati in un centro di accoglienza in Spagna.
Dopo la quarantena, gli animali avranno a disposizione un recinto esterno di circa 3.000 metri quadrati con terreno naturale, vasca per il bagno e possibilità di rifugio. L’organizzazione a tutela degli animali ha parlato del più grande salvataggio di tigri che abbia mai effettuato in Germania.
«Nel giro di poche ore, la mia vita è stata sconvolta. Sei delle mie tigri sono state strappate dal loro ambiente familiare e separate da me. Animali con cui ero stata fin dalla nascita, cresciuti insieme alla loro madre Saphira, e di cui mi ero presa cura con amore, dedizione e responsabilità per molti anni», questo il commento che campeggia sulla pagina web dell'addestratrice e proprietaria dei felini.