La triste fine della tigre e del suo custode

La proprietaria non si sente colpevole: «L’impianto era sicuro»

La proprietaria aveva dichiarato in un’intervista di non avere spiegazioni su come fosse potuta avvenire la fuga. «Non ho fatto nulla di sbagliato. I miei aiutanti sono istruiti al 100 per cento. Non capisco cosa sia successo».Il suo impianto sarebbe sicuro e in passato la domatrice aveva persino organizzato spettacoli privati, anche per bambini, con le sue tigri.