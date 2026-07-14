Ucraina più vicina all’Europa: l’Ue apre il cluster 6 nei negoziati di adesione

Il ministro Byrne ha accolto con favore lo «slancio continuo nella candidatura dell'Ucraina dopo un lungo periodo senza progressi» e ha sottolineato che, «nonostante la guerra di aggressione della Russia sia oggi più letale che in qualsiasi altro momento dall'inizio dell'invasione su larga scala», Kiev «ha compiuto progressi significativi e un reale sforzo per allineare la propria legislazione all'acquis dell'Ue». Per Byrne, i risultati raggiunti dall'Ucraina nel processo di adesione «nelle circostanze più difficili sono ancora più impressionanti».

«La conferenza di oggi dimostra non solo l'impegno dell'Unione europea verso il processo di adesione dell'Ucraina, ma anche quello dell'Ucraina verso il suo percorso europeo, la nostra Unione e i nostri valori», ha aggiunto Byrne, rivolgendo un incoraggiamento a Kiev a proseguire le riforme, «in particolare nei settori fondamentali», e assicurando che nei prossimi mesi il lavoro proseguirà per far avanzare ulteriormente la candidatura ucraina «in linea con la metodologia esistente dell'allargamento». «L'Ucraina appartiene alla famiglia europea e guardiamo con favore al giorno in cui potremo accoglierla nell'Unione europea», ha concluso.