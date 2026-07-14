Incendio a Bangkok, i morti sono 30. Gli investigatori riscontrano gravi carenze
Le fiamme potrebbero aver avuto origine da un corto circuito
Le fiamme potrebbero aver avuto origine da un corto circuito
BANGKOK - Vie di fuga bloccate, assenza di protezione antincendio e forse modifiche non autorizzate: dopo il devastante incendio con decine di morti in un locale a Bangkok, gli investigatori hanno riscontrato numerose possibili carenze in materia di sicurezza. Nel frattempo, il numero delle vittime è salito a 30, come ha riportato il quotidiano «Bangkok Post» citando l'amministrazione cittadina. Non tutte le vittime sono state ancora identificate. Più di 70 persone sono rimaste ferite, circa 20 delle quali in modo grave.
Secondo quanto riferito dal Ministero dell'interno thailandese, una via di fuga sul retro del locale era bloccata da un banco di dolciumi. Un'altra uscita di emergenza era inoltre contrassegnata da un cartello con la scritta «Non aprire (solo per il personale)», il che avrebbe ulteriormente confuso gli ospiti in fuga.
Corto circuito come causa scatenante?
L'incendio è scoppiato improvvisamente nella tarda serata di domenica, proprio mentre una band dal vivo si esibiva nel pub Rong Beer Na Ladprao. Numerosi ospiti si sono quindi rifugiati fatalmente nella parte posteriore dell'edificio, vicino ai servizi igienici, ma lì non hanno trovato una via di fuga. Il locale si trova nel quartiere Chatuchak, molto frequentato anche dai turisti in Thailandia per il suo noto mercato del fine settimana.
Secondo le prime informazioni, l'incendio potrebbe essere stato causato da un corto circuito a un condizionatore d'aria sopra il soffitto. Tuttavia, la causa dell'incendio non è ancora stata confermata. Secondo le autorità, le fiamme si sono propagate rapidamente perché nell'edificio e negli arredi non erano stati utilizzati materiali ignifughi.
Secondo la polizia, il locale disponeva sì di due ingressi sulla parte anteriore e di due uscite sul retro. Tuttavia, una delle uscite era ostruita da un banco di vendita. Un'altra non aveva la maniglia della porta ed era inoltre bloccata da scaffali, lasciando solo un passaggio stretto, ha riferito la «Bangkok Post» citando il capo della polizia Kittharath Punpetch. Gli investigatori sospettano che il fumo denso e l'interruzione di corrente abbiano disorientato le persone.
Le uscite sono state chiuse intenzionalmente?
La polizia sta inoltre indagando su segnalazioni secondo cui i dipendenti avrebbero chiuso le uscite per impedire agli ospiti di lasciare il locale senza pagare il conto. Finora, però, non ci sono conferme in merito.
Le autorità stanno inoltre verificando se il locale fosse effettivamente autorizzato a operare come luogo di intrattenimento. Secondo le prime informazioni, era stata rilasciata solo un'autorizzazione come ristorante con musica dal vivo. Gli investigatori stanno inoltre esaminando se siano state effettuate modifiche non autorizzate e se omissioni nelle autorizzazioni o nei controlli abbiano contribuito alla catastrofe.
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!