Incendio a Bangkok, i morti sono 30. Gli investigatori riscontrano gravi carenze

Corto circuito come causa scatenante?

L'incendio è scoppiato improvvisamente nella tarda serata di domenica, proprio mentre una band dal vivo si esibiva nel pub Rong Beer Na Ladprao. Numerosi ospiti si sono quindi rifugiati fatalmente nella parte posteriore dell'edificio, vicino ai servizi igienici, ma lì non hanno trovato una via di fuga. Il locale si trova nel quartiere Chatuchak, molto frequentato anche dai turisti in Thailandia per il suo noto mercato del fine settimana.

Secondo le prime informazioni, l'incendio potrebbe essere stato causato da un corto circuito a un condizionatore d'aria sopra il soffitto. Tuttavia, la causa dell'incendio non è ancora stata confermata. Secondo le autorità, le fiamme si sono propagate rapidamente perché nell'edificio e negli arredi non erano stati utilizzati materiali ignifughi.