I tori ne incornano almeno tre

Gli incornati

Tre corridori sono stati incornati: uno è stato colpito a una coscia interna, riportando un'emorragia, lungo il percorso nelle stradine del centro storico, all'altezza del Municipio. Un secondo ha subito una lesione al torace nel tratto di Telefonica, mentre un terzo partecipante sarebbe stato infilzato da una cornata all'altezza di Estafeta. I tre sono stati ricoverati all'Ospedale Universitario di Navarra e sono in condizioni stabili, informano i servizi sanitari.