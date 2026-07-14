Gli Stati Uniti hanno colpito l'Iran per la terza notte consecutiva

Quattro esplosioni sono state udite vicino a Bandar Abbas, città portuale situata sullo stretto di Hormuz, secondo l'agenzia di stampa iraniana Irna. Tra gli obiettivi presi di mira figurano «sistemi di difesa costiera, installazioni di droni e missili e mezzi marittimi», secondo il Centcom.

«Li colpiremo duramente oggi e domani», ha dichiarato lunedì Trump in un'intervista radiofonica, durante la quale ha sminuito il memorandum d'intesa siglato con Teheran definendolo un «test che gli iraniani hanno fallito». L'accordo, che lo stesso tycoon aveva esaltato qualche settimana fa, «non conta granché, soprattutto quando è fatto con dei farabutti». Trump ha anche avvertito i nuovi leader della Repubblica islamica che sa dove sono e che è in grado di attaccarli. «Stiamo tenendo d'occhio la situazione». Poi la minaccia più precisa contro Pickaxe Mountain, il complesso sotterraneo di tunnel di un sito nucleare segreto vicino a Natanz, fra le montagne a 300 km a sud di Teheran. Dite agli iraniani di prepararsi», ha messo in guardia, aggiungendo che «probabilmente prenderemo di mira Pickaxe abbastanza presto».