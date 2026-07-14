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GUERRA IN MEDIO ORIENTE

Gli Stati Uniti hanno colpito l'Iran per la terza notte consecutiva

Missili iraniani hanno preso di mira due petroliere emiratine, morto un membro dell'equipaggio
Gli Stati Uniti hanno colpito l'Iran per la terza notte consecutiva
X / CENTCOM
Fonte Ats Ans
elaborata da Redazione
Gli Stati Uniti hanno colpito l'Iran per la terza notte consecutiva
Missili iraniani hanno preso di mira due petroliere emiratine, morto un membro dell'equipaggio

WASHINGTON - Gli Stati Uniti hanno condotto una terza notte consecutiva di attacchi contro l'Iran. Azioni portate avanti nonostante il presidente degli Stati Uniti Donald Trump suggerisca che un accordo con Teheran sia ancora «possibile».

Durante una missione di cinque ore, «le forze americane hanno colpito obiettivi militari» in diverse città portuali del sud dell'Iran, come Bushehr e Bandar Abbas, ha dettagliato in mattinata il comando americano per il Medio Oriente (Centcom).

Quattro esplosioni sono state udite vicino a Bandar Abbas, città portuale situata sullo stretto di Hormuz, secondo l'agenzia di stampa iraniana Irna. Tra gli obiettivi presi di mira figurano «sistemi di difesa costiera, installazioni di droni e missili e mezzi marittimi», secondo il Centcom.

«Li colpiremo duramente oggi e domani», ha dichiarato lunedì Trump in un'intervista radiofonica, durante la quale ha sminuito il memorandum d'intesa siglato con Teheran definendolo un «test che gli iraniani hanno fallito». L'accordo, che lo stesso tycoon aveva esaltato qualche settimana fa, «non conta granché, soprattutto quando è fatto con dei farabutti». Trump ha anche avvertito i nuovi leader della Repubblica islamica che sa dove sono e che è in grado di attaccarli. «Stiamo tenendo d'occhio la situazione». Poi la minaccia più precisa contro Pickaxe Mountain, il complesso sotterraneo di tunnel di un sito nucleare segreto vicino a Natanz, fra le montagne a 300 km a sud di Teheran. Dite agli iraniani di prepararsi», ha messo in guardia, aggiungendo che «probabilmente prenderemo di mira Pickaxe abbastanza presto».

Come il giorno precedente, i Guardiani della Rivoluzione iraniani hanno rivendicato un'operazione in Bahrein, tra l'altro contro un edificio che ospita le truppe americane sulla base di Juffair. Le sirene d'allarme erano scattate in precedenza nel regno.

Attaccate due petroliere
Gli Emirati Arabi Uniti hanno riferito che attacchi missilistici iraniani hanno preso di mira due delle loro petroliere nello Stretto di Hormuz, uccidendo un membro d'equipaggio indiano.

«Il Ministero della Difesa annuncia che le petroliere nazionali Mombasa e al-Bahiyah sono state colpite da due missili da crociera iraniani mentre transitavano nella rotta di navigazione meridionale dello Stretto di Hormuz, nelle acque territoriali dell'Oman», si legge nella nota.

«L'attacco ha provocato la morte di un membro dell'equipaggio indiano a bordo della petroliera Mombasa e il ferimento di altri otto, quattro dei quali in modo grave», ha aggiunto il dicastero emiratino. Tra i feriti, sei sono indiani e due ucraini, ha specificato Abu Dhabi aggiungendo che le petroliere hanno subito danni a seguito di incendi scoppiati a bordo, successivamente domati.

Intanto una fonte del Comando generale delle forze armate giordane ha dichiarato che l'esercito della Giordania ha intercettato quattro missili iraniani nello spazio aereo del Paese, I sistemi di difesa aerea «hanno intercettato e abbattuto quattro missili entrati nello spazio aereo giordano dal territorio iraniano nelle prime ore di martedì mattina» senza causare vittime o danni materiali, ha aggiunto la fonte.

Nonostante questi scambi di attacchi, Trump ha comunque sostenuto, davanti alla stampa alla Casa Bianca, che un accordo con l'Iran fosse ancora «possibile».

In precedenza, aveva annunciato su Truth che gli Stati Uniti avrebbero preso il controllo dello stretto di Hormuz e che il blocco dei porti iraniani sarebbe stato ripristinato. Questo blocco entrerà in vigore martedì alle 22 ora svizzera, secondo l'esercito americano.

Così come Teheran desidera istituire un pedaggio per attraversare Hormuz, il presidente statunitense ha dichiarato di voler riscuotere, in cambio della protezione dello stretto, «un compenso pari al 20% del valore dei carichi» in transito nella via marittima, in contrasto con il diritto internazionale che dovrebbe garantire la libertà di navigazione.

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