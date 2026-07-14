L'Iran risponde attaccando depositi militari statunitensi

In una successiva nota, i Pasdaran hanno rivendicato un secondo ciclo di attacchi, sostenendo di aver colpito la Quinta Flotta della Marina statunitense di stanza in Bahrein. Secondo il comunicato, sarebbero stati danneggiati un deposito di carburante, un radar Patriot, un radar per il controllo del traffico aereo e un sistema radar di allarme C-RAM. «Il centro di controllo e monitoraggio delle imbarcazioni a guida autonoma è stato completamente distrutto», aggiunge la nota.